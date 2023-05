Bariri: Sábado tem Dia D de arrecadação da Campanha do Agasalho

Neste sábado (13), haverá o Dia D de arrecadação da Campanha do Agasalho 2023, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade (Fuss), em parceria coma Diretoria de Ação Social. O tema este é ano é “Neste inverno, doe Amor!”.

Das 9 às 12h, veículos da prefeitura e de empresas parceiras vão passar de porta em porta, nos diferentes bairros da cidade, para arrecadar roupas, agasalhos, calçados e cobertores.

Para esse trabalho de coleta de doações, a Campanha do Agasalho conta com o auxílio de voluntários de diversas entidades assistenciais e clubes de serviço.

As peças arrecadadas serão, posteriormente, separadas e preparadas para mais uma edição do Varal Solidário.