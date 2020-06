Bariri registra terceira morte Covid-19

Uma mulher na faixa etária entre 80 e 90 anos é a terceira vítima da Covid-19 em relação a moradores de Bariri. A morte ocorreu às 18h30 de sábado (27) na Santa Casa de Jaú.

De acordo com informações da Santa Casa de Bariri, a mulher estava internada no hospital local e foi transferida para Jaú no dia 22 de junho.

O primeiro óbito relacionado ao novo coronavírus ocorreu em 16 de maio. Na ocasião, morreu um homem com idade entre 80 e 89 anos de idade.

No dia 22 de junho foi registrada a segunda morte em decorrência da Covid-19: um morador de Bariri na faixa de 30 a 40 anos.

O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Bauru.