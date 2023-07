BARIRI: Realizada prova para escolha de novos conselheiros tutelares

Domingo (2), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA) realizou prova de conhecimentos específicos para a escolha de novos integrantes do Conselho Tutelar de Bariri.

A seleção foi realizada das 9h às 12h, na Emef Prof. Eurico Acçolini, e aplicada por membros de comissão especial do CMDCA. Quinze inscritos realizaram a prova elaborada pela empresa Maduca Lopes.

São cinco vagas, para mandato de quatro anos, sendo permitida uma recondução ao cargo.

A previsão era que o gabarito da prova estivesse disponível nesta segunda-feira (3), em Diário Oficial, através do site da prefeitura, redes sociais oficiais do município e Facebook do CMDCA.

Fonte: CMDCA