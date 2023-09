Bariri: Prefeito anuncia emendas que beneficiam quatro entidades

Quinta-feira (27), o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) entregou a quatro entidades cópia de emendas parlamentares que beneficiam quatro entidades locais: Lar Vicentino, Centro de Promoção Social (CPS), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e LAV- Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo).

Elas disponibilizam recursos no valor de R$ 200 mil para Bariri, sendo R$ 50 mil para cada uma das beneficiárias.

As emendas são do deputado federal Baleia Rossi e do deputado estadual Jorge Caruso, ambos do MDB, e foram consignadas na Lei Orçamentária Anual da União deste ano, e o recurso foi enviado ao Fundo Municipal de Assistência Social,

Segundo o prefeito, as emendas foram obtidas com o empenho do presidente do MDB local, Elpídio Beltrame, e a participação dos vereadores Luís Renato Protti (MDB), o Escadinha, e Evandro Antonio Folieni (PP).