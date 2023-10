BARIRI: Paróquias celebram Finados com missa no cemitério

Quinta-feira (02), paróquias de Bariri se unem para celebrar o Dia de Finados com missa especial na Necrópole Municipal, às 7h30. Se chover a celebração será transferida para a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.

Os padres Carlos Menezes Jr. (Santa Luzia); Ériko Thiago Nogueira (centro) e Leandro da Silva Pimentel (Santuário) já confirmaram participação na missa em homenagem aos entes falecidos de Bariri.

No mesmo dia, padre Leandro celebra outra missa, às 9h da manhã, no Santuário; Padre Carlos, às 19h, na Igreja de São José; e padre Ériko, também às 19h, na Igreja Matriz, na área central.