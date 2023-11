Bariri: Paróquia do Santuário realiza Cerco de Jericó

De 26 de novembro a 03 de dezembro, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, realiza mais uma edição do Cerco de Jericó.

O círculo de adoração ao Santíssimo Sacramento está sendo realizado das 6h da manhã à meia noite, com orações ininterruptas e a participação de movimentos e pastorais.

Está prevista celebração diária de missa, às 19h. Somente no sábado (02), a missa tem início às 18h. Segundo Padre Leandro Pimental, o cerco conta com a presença de padres e seminaristas da Diocese de São Carlos. ]

Já confirmaram presença os diáconos Leonardo (domingo) e João Marcos (quarta); e os padres Fabrício (segunda); Matheus Santiago (terça); Anderson (quinta); Renê (sexta); Uériques (sábado, 18h); e Daniel (domingo)

O cerco é inspirado na passagem bíblica que narra a liderança de Josué, que após 7 dias de oração, com o poder divino, desmoronaram-se as muralhas de Jericó. A ideia é levar as pessoas a um encontro com Deus para derrubar as muralhas que atrapalham a sua vida.