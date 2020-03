Bariri: mulher testa negativo para coronavírus; no momento há oito casos suspeitos

A mulher de 70 anos que está internada na Santa Casa de Bariri testou negativo para o coronavírus (Covid-19). A informação é do interventor do hospital, Marco Antonio Gallo.

De moradores de Bariri houve coleta para exame de 10 pessoas. A Santa Casa de Bariri coletou de nove pessoas e a Santa Casa de Jaú coletou de um homem.

Dois tiveram resultado negativo (a mulher e homem de 77 anos que chegou a ser internado na cidade, mas no momento está em hospital de Jaú).

A Santa Casa de Bariri aguarda o resultado do exame de sete homens. Um de 37 anos respira com ajuda de aparelhos, mas está estável e apresenta boa evolução. Outro está internado em quarto normal, sem gravidade.

Outro homem de 79 anos morreu no domingo, dia 22. Morador de Bariri, ele estava com problema respiratório grave de base (fibrose pulmonar). O exame, feito pela Santa Casa de Jaú, ainda não ficou pronto.

Cinco casos em domicílio

Gallo informa que no momento há cinco pessoas em Bariri em isolamento domiciliar, com idade entre 24 e 65 anos. Por se tratarem de casos suspeitos, embora com sintomas leves, houve coleta de exames.

Em relação ao pronto-socorro (PS), as urgências e emergências continuam a ser atendidas normalmente.

Profissional de enfermagem realiza a triagem de todos os casos fora do PS, separando os casos suspeitos.

O interventor informa que houve diminuição dos casos de atendimento geral, sendo que o fluxo de gripe está estável, sem registro de aumentos.