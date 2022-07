Bariri: Morre José Carlos Longo, aos 71 anos de idade

Morreu na tarde desta quinta-feira (30) José Carlos Longo, membro histórico do MDB de Bariri. Ele tinha 71 anos de idade, completados no dia 16 de junho, aniversário do município.

Segundo informações de amigos, José Carlos estava em consultório médico em Jaú, quando passou mal e morreu. Ele sofreu infarto fulminante.

O corpo será trazido para Bariri para velório e sepultamento. O horário ainda não foi informado.

Aos familiares e amigos, os sinceros sentimentos de toda a equipe do Candeia.