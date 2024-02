BARIRI: Moradores reclamam de buracos na Rua Antonio Bassi

Moradores do Jardim Panorama entraram em contato com o Jornal Candeia para relatar a existência de buracos de grandes proporções na Rua Antonio Bassi.

A via fica perto da Creche Professora Nelly Chidid e da Escola Municipal Professor Eurico Acçolini.

Além de dificultar o trânsito de veículos, os buracos acumulam água, servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.