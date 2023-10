BARIRI: Morador de condomínio reclama de serviço em vicinal; diretor diz que serviço ainda será concluído

Na manhã desta terça-feira (31) o Candeia publicou matéria a respeito de serviço feito pela Prefeitura de Bariri na vicinal que liga a área urbana ao condomínio próximo ao canal do Rio Tietê.

Segundo o morador João Carvalho, pedras grandes colocadas em alguns trechos estavam dificultando a passagem de veículos de pequeno porte.

O diretor municipal de Infraestrutura, Paulo Grigolin, explica que o serviço teve início no local, mas que ainda não foi concluído.

De acordo com o diretor, a administração municipal espalhou as pedras para depois fazer a abertura dos canais para escoamento da água da chuva.

As pedras estão sendo assentadas, sendo que não haverá necessidade de passagem do rolo porque a piçarra é de boa qualidade. As pedras maiores estão sendo retiradas da vicinal.

Grigolin diz que quando o serviço for concluído a estrada estará em excelentes condições para o tráfego de veículos.