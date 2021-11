Bariri: Manancial atinge nível crítico mais uma vez

Outro problema é de instabilidade da rede elétrica e afeta Jardim das Américas, Viuval e Mirágua

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) informa que dois problemas estão afetando o abastecimento de água na cidade.

O primeiro deles diz respeito ao Manancial São Luís, que mais uma vez atingiu seu nível crítico de falta d’água.

Por esse motivo, as bombas não conseguem captar a água para encaminhar à estação de tratamento.

O Saemba ressalta que o momento é delicado e mais do que nunca são indispensáveis o consumo consciente e a economia.

Será necessário aguardar o restabelecimento da capacidade do manancial num nível em que as bombas consigam novamente captar a água.

Rede elétrica

Os bairros Jardim das Américas, Viuval e Mirágua estão passando por instabilidade na rede elétrica.

Sendo assim, para preservar a integridade das bombas dos poços Mirágua e Jardim das Américas, elas foram desligadas.

O Saemba solicita que os moradores dos bairros Jardim das Américas, Viuval I e II, Ecoville, Canto Verde e Mirágua economizem água para que os reservatórios d’água sejam suficientes para o consumo neste período de instabilidade elétrica.

A CPFL já está buscando solucionar o problema. Após a estabilização da rede elétrica, as bombas dos poços serão religadas, com normalização do abastecimento.