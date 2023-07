Bariri: Lar Vicentino promove arraiá neste sábado

O Lar Vicentino de Bariri realizará neste sábado (15) o 1º Arraiá Julino. O evento tem início às 16h no salão social da entidade.

Será a primeira atividade no local após a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O salão recebeu uma série de melhorias na parte de segurança e de comodidade para o público.

O arraiá terá tudo o que uma boa festa julina pede: comidas e bebidas típicas; quadrilha com participação de alunos da escola Coeba; show musical com a dupla Neto e João Luis; playground para as crianças; e bingo. Toda a família poderá se divertir e saborear delícias.

Entre os comes e bebes destaque para frango à passarinho, pastel, batata frita, cachorro-quente, pipoca, doces, achocolatado, quentão, vinho quente, refrigerante e cerveja.

A entrada é um quilo de alimento não perecível ou um produto de limpeza ou de higiene pessoal.

Toda a renda com o evento será destinada à entidade para manutenção dos relevantes serviços prestados.

A equipe do Lar Vicentino agradece ao apoio e colaboração de todas as pessoas que estão contribuindo para a realização do arraiá. O objetivo é que se torne uma tradição em Bariri para os próximos anos.