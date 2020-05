Bariri: Jovem permanece internado após acidente

Na noite de quinta-feira, 30, um acidente na Rua Francisco Munhoz Cegarra, em Bariri, deixou um jovem em estado grave. Segundo apurado, o veículo em que ele estava, um Honda Fit, chocou-se contra a árvore, por motivos a serem esclaredos.

Ainda segundo apurado, o rapaz estava no banco traseiro. Após ser socorrido ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri ele foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú, onde deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os demais ocupantes do veículo apresentam situação de saúde menos grave. A árvore não caiu com o acidente, somente veio ao chão depois.

TOMBAMENTO

Uma caminhão bi-trem tombou na tarde de sexta-feira, 1º, na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), no trevo que dá acesso ao município de Itaju/SP.

Segundo informações apuradas, o motorista do bi-trem seguia pela rodovia no sentido Ibitinga – Bariri, quando no trevo de acesso teria perdido o controle de direção depois de ter a frente cortada por um veículo de passeio.

O motorista foi conduzido pela ambulância de Itaju ao Pronto Socorro de Bariri com ferimentos leves. O caminhão, com placas de Maringá/PR estava carregado com soja.

O Corpo de Bombeiros de Bariri esteve no local e auxiliou na sinalização da via e também na remoção do veículo.

