Bariri: Integrantes do consórcio “Caminhos do Tietê” se reúnem

Sexta-feira (21), pela manhã, o consórcio “Caminhos do Tietê” realizou em Bariri a primeira reunião de trabalho de 2025. O encontro foi realizado no auditório do Museu Mário Fava.

Marcaram presença à reunião o prefeito Airton Luís Pegoraro; vereador Francisco Leandro Gonzalez; primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rita de Cássia Cavalheiro Pegoraro; diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wellington Polõnio Bof, Parraguinha; curador do Museu, José Augusto Barboza Cava, o Cavinha; e presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Melina Couto de Almeida; além de representantes dos municípios que integram o consórcio.

As reuniões do “Caminhões do Tietê” são mensais e fazem parte do Programa Regionalização e Desenvolvimento do Turismo, que trabalha a convergência e a interação de todas as ações desempenhadas pelo Ministério do Turismo com estados, regiões e municípios brasileiros.

Ao dar as boas-vindas aos presentes, o prefeito Airton destacou a importância da união entre os municípios para promover o turismo regional. “Nós somos, na maior parte, cidades pequenas, quando nos juntamos nos tornamos maiores e temos mais força política para conseguir mais recursos, temos uma representatividade maior junto aos governos federal e estadual”, destacou o prefeito de Bariri.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri