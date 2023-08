BARIRI: Inauguração do novo Cras no Livramento será segunda-feira (28)

O Centro de Referência de Assistência Social Florinda Sitta Urbano (Cras II-Livramento) será inaugurado segunda-feira (28). A nova unidade – localizada à Rua Vitório Benatti, 84 – será coordenada pela Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri,

A solenidade será às 9h30 e deve contar com a participação de Gilberto Nascimento, secretário de Desenvolvimento Social e demais autoridades, convidados e população em geral.

Homenagem

A nova unidade do Cras recebe o nome de Florinda Sitta Urbano, que foi moradora do bairro do Livramento por mais de 40 anos. Trabalhava como empregada doméstica e, após a aposentadoria, dedicou seu tempo integralmente ao trabalho voluntário.

Reconhecida como uma líder comunitária pelos moradores, Florinda distribuía pão e sopa, costurava cobertores para doar, reformava brinquedos, promovia festas para as crianças, visitava pessoas doentes, entre outras ações. Faleceu em 2016, aos 85 anos. (Fonte: Assessoria de Comunicação)