Bariri inaugura projeto Cozinhalimento

A Prefeitura de Bariri inaugurou na manhã de segunda-feira (27) o projeto Cozinhalimento, numa parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

Estiveram no evento o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), vice-prefeito Luis Fernando Foloni (Cidadania), primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Anaí Lagatta Padovani Martins Simões, diretores de serviço da prefeitura, Elaine Zangheri, representante da secretaria e responsável pela vistoria das cozinhas, Kiko Danieletto, representante do deputado estadual Itamar Borges (MDB), vereador Luis Renato Proti (MDB), entre outros.

O Cozinhalimento foi viabilizado quando Itamar Borges ocupou o cargo de secretário da Agricultura. O projeto em Bariri localiza-se na Rua Camilo Resegue, 68, na antiga Incubadora de Empresas.

Segundo Abelardo Simões, o local servirá para realizar cursos, palestras, treinamentos e eventos educativos a fim de promover a educação e conscientização de práticas alimentares saudáveis e equilibradas.

Mercado de trabalho

O programa promove a instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável.

Bariri poderá realizar cursos de qualificação profissional, visando a geração de emprego e renda.

Os cursos são voltados à inserção ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo, possibilitando autonomia social e geração de renda para pessoas em vulnerabilidade sócio-econômica, sempre pautado na promoção de uma alimentação saudável e equilibrada.

A cozinha é equipada com utensílios como geladeira industrial, freezer comercial, fogão semi industrial, liquidificador, batedeira industrial, micro-ondas, balança digital, facas de corte, espremedor de frutas industrial, jogo de panelas, assadeiras, entre outros.

