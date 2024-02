Bariri: Funcionária da Saúde de 33 anos morre por suspeita de dengue

Daniele Joana Ramos Caçador da Silva, 33 anos, morreu por volta das 23h de quarta-feira (31) em Bariri possivelmente em decorrência da dengue. É preciso aguardar o resultado de exame para confirmar ou não a doença. Daniele trabalhava no Setor de Vigilância Epidemiológica.

A informação é da diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel. Segundo ela, a servidora passou mal na tarde de quarta-feira (31) e foi levada ao Centro de Saúde. Como estava bem debilitada, com pressão arterial baixa, foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri e depois transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu e morreu.

Daniele tinha uma filha de 4 anos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e sepultamento marcado para as 11h desta quinta-feira (1º) no Cemitério Municipal de Bariri.

Outra morte

A diretora de Saúde diz que existe outro caso de morte em Bariri suspeito de ter ocorrido em decorrência da dengue. Trata-se de um homem que morreu recentemente no município.

Além disso, há um funcionário da diretoria internado na Santa Casa de Jaú com sintomas da dengue.

Irene diz que a situação é preocupante e necessita da colaboração de todos os moradores na eliminação do criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

De acordo com ela, de cada 10 casas visitadas pela equipe da Saúde, em oito são encontradas larvas do mosquito.