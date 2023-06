Bariri: Fórum da Pessoa Idosa será no Clube da Melhor Idade

O evento resulta de parceria entre a Diretoria de Ação Social e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) (Foto divulgação)

Quinta-feira (29), a partir das 9h, será realizado o 2º Fórum da Pessoa Idosa, no Clube da Melhor Idade. O evento é alusivo à Campanha Junho Violeta, que promove conscientização e combate à violência contra os idosos.

O Fórum em Bariri resulta de parceria entre a Diretoria de Ação Social e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI).

O Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa é comemorado no dia 15 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas.

A ideia é que de que o envelhecimento da população ocorra com qualidade de vida, bem estar, sem violação de direitos e, principalmente, sem violência.

As violências podem ser: física, psicológica, patrimonial, sexual e/ ou por negligência ou abandono.

A MAIOR VIOLÊNCIA É O SILÊNCIO! DENUNCIE!

DISQUE 100 – ANÔNIMO.

Fonte: Diretoria de Ação Social