Bariri: Evento aborda levantamento de informações sobre idosos

No dia 29 de junho foi realizado o 2º Fórum do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Bariri, no Clube da Melhor Idade.

Considerando o dia 15 de junho como dia internacional de conscientização contra toda forma de violência contra pessoa idosa (física, psicológica, moral, econômica etc), na segunda edição os conselheiros buscaram explorar as informações referentes aos idosos do município e como os dados podem ser utilizados em benefício da população. Aos presentes foi distribuído material informativo, adesivos e lembrança confeccionada pelos alunos da Apae.

Participaram do evento diversas pastas do executivo: serviço social (Cras, Creas, Diretoria de Ação Social), saúde (Diretoria de Saúde e Santa Casa, além de representantes da Estratégia Saúde da Família – ESF, unidades de saúde e diversos agentes comunitários de saúde) e educação (Diretoria de Educação, Cultura e Esporte). Houve, também, participação de munícipes e servidores do município.

A abertura ficou a cargo do presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), José Ineas Ultramare, do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) e da primeira-dama Anaí Lagatta Padovani Martins Simões.

Informações

O secretário do conselho, Henrique Camacho, após uma breve explanação dos objetivos do encontro, passou a palavra para voluntária e gerontóloga Gabriela Z. Manin, mestranda pela UFSCAR e coordenadora de projeto vinculado ao Ministério da Saúde, tendo como um dos principais objetivos a captação de informações e a estruturação de relatórios e plataformas mais fidedigna contendo dados sobre as pessoas idosas.

A professora fez uma breve explicação dos seus trabalhos e apresentou dados sobre a população idosa de Bariri, colhidos de diversas plataformas (públicas e privadas).

Destacou a quantidade de idosos do município e a sua franca expansão nos últimos anos, algo que irá seguir em ascensão nas próximas décadas, devendo o poder público avistar o sinal de alerta e tecer políticas públicas efetivas para população idosa; número de idosos sem saneamento básico; número de idosos analfabetos; números de acidentes, internações e óbitos envolvendo idosos.

Ficou em destaque a ausência de registros sobre violência contra pessoa idosa feitos através do canal vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, Disque 100, pois segundo a pesquisadora, desde 2010, não haviam registros feitos pelo município.

Também houve apresentações de atividades desenvolvidas pela Educação junto à população idosa e atendimentos feitos pela Ação Social.

No Fórum, houve relato de Fabio Zenni, Mariana Mosconi e Joseana dos Santos, que por intermédio do CMPI e apoio da gerontóloga Gabriela, participaram de oficinas nas cidades de São Paulo e Marília para obtenção de qualificação visando implantação de sistema de informações das pessoas idosas para área da saúde, algo similar ao que já é feito com crianças, adolescentes e gestantes.

O secretário do conselho relatou que o Disque 100 tem ganhado ampla divulgação na gestão 2022/2023, tendo recebido em média uma denúncia por mês, aproximadamente, desde março de 2022.

A ideia do atual conselho é consolidar o projeto que já vem desenvolvendo em reunião, com contratação de empresa para análise sociodemográfica da população idosa de Bariri, ação imprescindível para direcionamento de políticas públicas, uma delas o Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Colaborou: Henrique Camacho, secretário do Conselho Municipal da Pessoa Idosa