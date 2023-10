BARIRI: Escolinha de Skate realiza Festa do Mês das Crianças

Centenas de crianças participaram da Festa do Mês das Crianças, realizada no último sábado, dia 28, na Praça Carmelina Cardoso Assada (Praça do Skate). A ação foi realizada pela Associação Escolinha de Skate de Bariri, com o apoio da Safra Bebidas e loja Baripel.

A festa contou com diversas atividades. Entre às 15h e 18h, os pequenos puderam brincar no pula-pula, andar de skate e, ainda, assistir um espetáculo circense com os palhaços Siricutico e Cara Pálida.

Na parte da alimentação, a festa disponibilizou algodão-doce, salgadinhos, pipoca, “geladinho” e refrigerante, além de cachorro-quente, que foi adquirido do Focinho Carente, uma forma de fomentar a economia entre as entendidas da cidade.

Para encerrar, o rapper e apresentador Max B.O., padrinho do projeto, realizou algumas brincadeiras, rimas de improviso e, também, sorteou brindes. O evento foi aberto ao público e todas as atividades foram gratuitas. (Texto: Thiago Paleari)