Bariri entrega Carteira Municipal de Identificação do Autista

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Ação Social, realizou na manhã desta sexta-feira (27) o lançamento da Carteira Municipal de Identificação do Austista – CMIA.

O evento fez parte da campanha “É tempo de transformar conhecimento em ação” e aconteceu no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava.

Prevista na Lei Municipal nº 5.004/2020, a carteirinha pretende trazer benefícios à população baririense que possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O projeto de lei, discutido e votado na Câmara no ano passado, foi de autoria do vereador Ricardo Prearo (PDT).

A medida é mais uma das ações desenvolvidas pela Diretoria de Ação Social e pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, visando a melhoria e a garantia de acesso das pessoas com autismo aos seus direitos.

Passo a passo

Quem pode solicitar?

Todo cidadão com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No caso de menores de 18 anos, o requerimento deve ser feito por um responsável legal.

Onde solicitar?

Diretoria de Serviços de Ação Social do Município de Bariri – SP, localizada na Rua Claudionor Barbieri, n° 705, Centro.

Qual a Documentação Necessária?

Preencher o requerimento na Diretoria de Ação Social. O atendimento precisa ser previamente agendado;

Foto 3×4;

Documentação (originais e cópias);

RG e CPF da pessoa e dos responsáveis legais, se for o caso;

Comprovante de endereço atualizado;

Laudo médico com o respectivo CID 10 F84 ou ANEO II – ANEO II – LAUDO E RELATÓRIO MÉDICO, cujo modelo está disponível na Diretoria de Ação Social.

Qual a validade?

A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA) tem a validade de 05 (cinco) anos, devendo ser realizado o recadastramento e a troca da foto após o período.

Atenção!

A Carteira é gerada somente após análise e aprovação do cadastro. O usuário poderá retirá-la na Diretoria de Ação Social, localizada na Rua Claudionor Barbieri, n° 705, após 10 dias úteis da entrega da documentação completa.