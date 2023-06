Bariri: Encontro de Corais reúne vozes de Bariri e região

Sexta-feira (23), a partir das 19h30, o Clube da Melhor Idade recebeu Encontro de Corais, que reuniu vozes de Bariri e região. O evento integrou a programação oficial do 133º aniversário de emancipação política de Bariri.

As atrações foram anunciadas pelo jornalista Wagner Ribeiro de Carvalho, que conduziu ao palco quatro corais de Itapuí, Jaú, Dois Córregos e Bariri. Eles entoaram três músicas cada um, com predomínio de canções populares brasileiras.

O encontro contou com a presença do prefeito Abelardo Simões Filho; do vice-prefeito Luís Fernando Foloni; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Anaí Martins Simões; da chefe do Setor de Cultura, Raíca Patrícia Spedo; e assessores municipais.

O primeiro a se apresentar foi o Coral do Centro de Convivência do Idoso de Itapuí, com 21 integrantes e oito anos de formação.

Depois foi a vez do coral In Excelsis Deo, da cidade de Jaú. Criado em 2009, ele surgiu com o nome de Coral Nossa Senhora do Patrocínio, ligado à comunidade católica e com repertório predominantemente de canções sacras. Em 2023, mudou de nome e sede, mas permaneceu com as propostas iniciais.

O terceiro a subir ao palco foi o Coral da Escola Municipal de Música e Artes da cidade de Dois Córregos. Formado por estudantes de teoria musical e técnicas vocais, o grupo tem como regente o professor baririense Leandro Ferreira da Silva.

O Coral Municipal Em Canto de Bariri foi o quatro a se apresentar. Regido pela professora e maestrina, Magali Gutierrez, e com acompanhamento do tecladista, Salvador Regina. O coral existe desde 1995, com algumas interrupções. A atual formação foi formada há uma ano e conta com 32 integrantes.

Para encerrar a noite de canções, as vozes dos quatro corais se uniram para entoar a música A Paz, do grupo Roupa Nova.