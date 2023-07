Bariri: Elpidio Beltrame continua na presidência do MDB

O MDB de Bariri realizou reunião na manhã deste sábado (1º) na sede do partido para escolha da nova comissão executiva municipal e do conselho fiscal. A legenda segue alinhada com o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho.

Uma única chapa foi apresentada, tendo como presidente Elpidio Jorge Beltrame, que já ocupa essa função na sigla.

Os outros membros eleitos foram 1° vice-presidente José Carlos Longo Junior, 2° vice-presidente Ricardo Moretto Gallo, secretário geral Claudemir Rodrigues (Fredy), secretário-adjunto Bruno Ricardo Pegorin, tesoureiro Anaí Lagatta Padovani Martins Simões, 1° vogal Vilma Moretto Martins Simões, 2° vogal Joana Carolina Martins Simões e suplentes André Moretto Gallo, Humberto Moretto Gallo, Antonio Tadeu Michelassi e Ibraim Jacob.

Além do prefeito Abelardo Simões, o MDB conta com dois vereadores: Airton Luis Pegoraro e Luis Renato Proti. O primeiro não esteve presente à reunião.