BARIRI: Coral Em Canto se apresenta dia 20 na Acib

Dia 20 de dezembro, quarta-feira, o Coral Municipal Em Canto faz audição de Natal, a partir das 19h30, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).

O grupo se apresenta sob regência da professora de música Magali Gutierrez e com a participação do músico/tecladista José Salvador Regina (Doe).

Após paralisação durante a pandemia de Covid-19, o Coral Em Canto agora segue ativo. Os ensaios são realizados de terça-feira, às 19h30, no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava.

Hoje, além do apoio da Prefeitura de Bariri, o grupo conta com o patrocínio da empresa Mapa Transportes.