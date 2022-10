Bariri: Comércio terá horários diferenciados em novembro

O comércio de rua de Bariri terá alguns horários diferenciados no mês de novembro.

Na quarta-feira (2), Finados, as lojas estarão fechadas. O mesmo irá ocorrer no dia 15 (uma terça-feira), feriado da Proclamação da República.

No próximo mês o Brasil entrará em campo pela copa do mundo do Catar. No dia 24 de novembro (quinta-feira) o comércio abrirá as portas das 9h às 15h30.

A outra partida da seleção será no dia 28 (segunda-feira). Nesse dia, os estabelecimentos comerciais funcionarão das 9h às 12h30 e depois das 15h30 às 18h.

No dia 25 de novembro (última sexta-feira do mês), Black Friday, as lojas atenderão das 9h às 20h.