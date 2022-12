Bariri: Chuvas danificam bacias de contenção de água da estrada do Aeroporto

Usuário da estrada rural que dá acesso ao Aeródromo Municipal Apparecido Osório da Silva (aeroporto) entrou em contato com o Candeia para reclamar da situação daquela via pública.

Segundo ele, as chuvas que caíram no início do mês de dezembro danificaram os serviços de recuperação da estrada, realizados através do programa Melhor Caminho.

O grande volume de água rompeu as bacias de contenção de água (caixas d’água) e danificou os serviços de retirada dos barrancos. “Tem poças dentro do espaço de rodagem da estrada, onde deveriam estar as caixas d’água, que foram destruídas”, relata o usuário Mateus.

Ainda de acordo com o usuário, como até agora ninguém fez os reparos, as atuais chuvas, mesmo que fracas, continuam danificando a estrada e dificultando o tráfego.

Mateus enviou fotos para comprovar a situação da estrada rural na tarde de segunda-feira (26). Segundo ele, as poças e escoamentos retratados pelas imagens estão em um quilômetro de estrada, entre o aeroporto e a sede de uma empresa de transporte.

Estrada está trafegável

O diretor de Infraestrutura da Prefeitura de Bariri, Claudenir Rodrigues, o Fredy, confirmou os estragos detectados na estrada do aeroporto, provocados pelas chuvas do início do mês de dezembro.

Segundo ele, a Diretoria entrou em contato com a empresa Dalpino, contratada para executar os serviços do programa Melhor Caminho. Equipe esteve no local e constatou os danos. Segundo Fredy, a ideia era enviar de imediato maquinários para os reparos. No entanto, o período de chuvas constantes impediu a vinda da empresa.

Ainda de acordo com Fredy, quando os serviços forem realizados, as caixas de água devem ser mais elevadas e/ou mais estendidas para dentro das propriedades, para evitar transbordamento e formação de poças.

Como o serviço está ligado ao programa estadual, a diretoria e a prefeitura de Bariri não podem interferir, uma vez que é responsabilidade da empresa contratada. Mesmo assim, a equipe, segundo Fredy, está acompanhando e verificando com frequência a situação da estrada. “Apesar dos estragos, hoje a estrada está trafegável”, opina o diretor.

Afirmou quem após a reclamação do usuário, entrou em contato mais uma vez com a empresa Dalpino, que se comprometeu a agilizar a vinda do maquinário para reparos definitivos na estrada.