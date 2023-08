BARIRI: Bispo e padres participam de novena da Padroeira

No mês de setembro, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, realiza mais uma edição da festa em louvor à padroeira de Bariri.

A novena em louvor à Nossa Senhora das Dores é um dos pontos altos da programação religiosa e será realizada de 6 a 14 de setembro, na Igreja Matriz.

Segundo o pároco Ériko Thiago Nogueira, o bispo de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, já confirmou presença. Ele vai celebrar o sétimo dia da novena, dia 12 de setembro, terça-feira.

Oito padres diocesanos também participam da novena da Padroeira: Márcio Massola Gáido (Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Jaú); Flávio Francisco da Silva (São Francisco de Assis de Araraquara); João Orlando Cavalcante (Senhor Bom Jesus de Mineiros do Tietê); Rubens Romão Côrrea Junior (São João Batista de Jaú); Danilo Rosa de Moraes (Santo Antonio de Pádua de Itapuí); Carlos Junior Menezes (Santa Luzia de Bariri); e Uériques Oliveira Santos (Divino Espírito Santo de Jaú).

As celebrações da Novena da Padroeira ocorrem na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Nos dias de semana, elas se iniciam às 19h; no sábado e domingo, por causa da quermesse na Praça da Matriz, as missas começam às 18h.

Dia da Padroeira

A programação religiosa no Dia da Padroeira, 15 de setembro, sexta-feira e feriado municipal, tem início às 9h da manhã, com missa e consagração à Nossa Senhora das Dores. Padre Uérique preside essa celebração.

No período da tarde, a partir das 16h30, Padre Ériko celebra missa solene, seguida de procissão com a imagem da padroeira.

Para encerrar a programação do dia, haverá quermesse com duas atrações musicais: show de Bianca e Reinaldo e de Ulisses e Moisés.