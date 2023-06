BARIRI: Apae fatura ouro e prata na Bocha do Circuito Especial

Quarta-feira (28), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) disputou a 2ª etapa do Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados (Ceaea), realizada em Macatuba.

A modalidade foi Bocha e, mais uma vez, a Apae de Bariri fez bonito e faturou o ouro no feminino e a prata no masculino.

Os competidores baririenses disputaram com atletas de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Macatuba, Itaí, Itapuí e Pederneiras.

Na competição masculina, Bariri venceu Itaí, Pederneiras e Macatuba. Na final foi derrotada pela Apae de Igaraçu do Tietê, ficando com o segundo lugar.

Já na disputa entre as meninas, a Apae local ganhou os jogos contra Itapuí e Itaí. A final também foi contra Igaraçu, mas desta vez a vitória veio por 2×1.

Na classificação geral do circuito, a Apae de Bariri se manteve na primeira colocação com 225 pontos, seguido de Igaraçu do Tietê com 215 pontos e Itaí que registrou um total de 190 pontos

A próxima etapa será Bariri, dia 09 de agosto, com a modalidade Câmbio (vôlei adaptado), na quadra poliesportiva Conrado Migliorini do Clube Municipal. Os atletas locais esperam contar com a torcida baririense.

A Apae agradece os que incentivam e apoiam a iniciativa, em especial a equipe do Arrudão e a Prefeitura de Bariri.

Fonte: Equipe da Apae de Bariri: