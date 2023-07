Bariri: Apae comemora 50 anos com baile no Umuarama

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri está completando 50 anos de atividades.

Para comemorar o Jubileu de Ouro irá promover baile no Umuarama Clube de Bariri.

O evento será no dia 12 de agosto (um sábado), a partir das 21h, com animação da Banda Kubalibre.

Os ingressos já estão à venda. O bilhete avulso custa R$ 30,00. Mesas (para quatro pessoas) são vendidas a R$ 200,00 (com direito a uma porção de frios).

Mais informações podem ser obtidas na Apae de Bariri pelo telefone (14) 3662-1949.