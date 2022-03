Bariri: Amauri do Correio morre ao 68 anos de idade

Ele foi vereador em Bariri de 2001 a 2004 – Foto Aquivo Pessoal

Amauri Barbosa César, 68 anos, conhecido como Amauri do Correio, morreu neste fim de semana em Bariri.

Ele foi vereador no município de 2001 a 2004. Naquela mesma legislatura foi colega de vereança de Rosângela Benedita Daniel, que faleceu na sexta-feira (4) e foi sepultada no sábado (5).

O corpo de Amauri está sendo velado no Velório da Santa Casa de Bariri, com sepultamento marcado para as 11h.

Ele deixa viúva a senhora Maria de Lourdes Ballestero César.

Aos familiares e amigos, nossos mais sinceros sentimentos.