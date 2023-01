Bairro do Livramento recebe farmácia municipal

A Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri inaugura nesta sexta-feira (13), Farmácia Municipal instalada no Posto de Saúde da Família José Bueno da Silva (PSF I), do Bairro do Livramento.

A solenidade terá início às 10h30. A unidade está situada à Rua Vitório Benatti, 67, Bairro Livramento

Segundo o prefeito Abelardo Maurício Simões Filho (MDB), a inauguração atende pedido antigo dos moradores daquela região. “Convidamos todos para que prestigiem a inauguração”, convidou o prefeito.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação