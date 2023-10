Apae de Bariri finaliza o Master Chef

Na tarde de quarta-feira (4) aconteceu na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri a final do Master Chef Fasfood Gourmet. A disputa foi entre Pâmela e Arnon.

Os jurados convidados foram: Regiane e Elaine (critério higiene); Sandra e Tainá (apresentação do lanche); Monique e Geraldo (autonomia); Maria, representante da Apae; Róger, representante do Devito; Juca Além, da Empresa Tecfol; e Angela, da Iracema Lanches patrocinadora do evento (sabor).

Foi uma disputa muito acirrada e com muito suspense. O segundo lugar ficou com a atendida Pâmela, que recebeu como prêmio um vale-compras no valor de R$ 100,00 do Empório Umuarama, um kit contendo uma chapa e acessórios para fazer um delicioso hambúrguer para seus familiares, da Angelas Cevallos, e também lindo troféu.

O vencedor foi o atendido Arnon, que foi contemplado com um lindo troféu, um vale-compras de R$ 150,00 e o kit hambúrguer.

A Diretoria da Apae agradece a Angela Cevallos por abraçar os projetos da entidade com tanto amor e dedicação, ao Pexe, do Empório Umuarama, pelos prêmios, a todos os jurados por terem separado um tempinho para prestigiarem os atendidos da instituição e aos colaboradores da Apae pela organização do evento, que foi um sucesso.

Fonte: Apae de Bariri

Da Redação