AGOSTO LILÁS: mês de combate à violência doméstica e familiar contra mulher

Através da campanha Agosto Lilás, o oitavo mês do ano é dedicado à conscientização e combate à violência doméstica e familiar contra mulher.

A campanha foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que em 2023 completa 17 anos. A meta é amparar mulheres vítimas de vários tipos de violência como física, sexual, psicológica, moral e patrimonial.

A ação visa intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha; conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher; e divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência; além dos mecanismos de denúncia existentes.

Para comunicar algum caso de violência doméstica ligue para a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, através do 180. O telefone é de abrangência nacional. Disque 180 – Denuncie!

As denúncias podem ser feitas de forma gratuita e confidencial. A central funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana e feriados. (Fonte: Assessoria de Comunicação)