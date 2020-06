Bariri – Boraceia: Carro colide com búfalo na SP-261

Um Fiat Uno azul, com placas de Fernão/SP, colidiu com um búfalo na Rodovia Brás Fortunato (SP-261), na noite de domingo, 28. Havia dois búfalos soltos pela rodovia.

O Uno que seguia no sentido Boracéia-Bariri, ao passar pela antiga curva da morte, não conseguiu visualizar o animal e colidiu em cheio.

Com a força do impacto o carro começou a pegar fogo. Dentro do veículo estavam oito pessoas (quatro adultos de 22, 38, 39 e 39 anos e quatro crianças de 1, 2, 3 e 4 anos). Todos conseguiram sair do veículo a tempo.

O condutor e a passageira da frente tiveram ferimentos e foram conduzido ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri. As crianças e dois adultos não se feriram.

O búfalo morreu no local.

Corpo de Bombeiros, Ambulância de Bariri, Resgate da Concessionária, PM e PM Rodoviária atenderam à ocorrência.

Fonte e fotos: Diego Santos