Bariri terá show com dupla Santo & Sudário

A S/A Produções Eventos realizará no dia 9 de dezembro, às 20h, no Clube da Melhor Idade, show dançante com a dupla Santo & Sudário.

Os artistas farão tributo à dupla Milionário & José Rico.

O primeiro lote de convites custa R$ 25,00. O segundo sai por R$ 30,00.

O local e ponto de vendas é o Clube da Melhor Idade. Informações e vendas pelos telefones (14) 99708-1794 e 98145-7783.

