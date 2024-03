Saúde: Terça-feira tem Dia D de combate à dengue

Terça-feira (5), Comitê de Prevenção e Combate à Dengue de Bariri realiza dia D nas escolas, tanto da rede pública como privada.

A ação ganhou a adesão de todas as escolas do município (municipais, estaduais, particulares e Sesi) para um dia D na guerra contra a doença.

As atividades ocorrem das 8h às 9h no período da manhã e das 14h às 15h no período da tarde.

Os alunos de Bariri receberão orientação através dos professores e vão produzir armadilhas para capturar mosquitos.

O dia D será gravado pelos coordenadores das escolas e transmitido ao vivo na Câmara Municipal de Bariri.