Saúde de Bariri inscreve para mutirão ocular

A Prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Saúde, vai oferecer 150 vagas para um mutirão ocular que será realizado no dia 25 de julho.

A atividade é feira em parceria com a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu.

Os interessados em passar pelo procedimento já podem se inscrever na Unidade Básica de Saúde da Nova Bariri, no horário das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A diretora de Saúde, Marina Prearo, informou que a parceira com a Faculdade de Medicina de Botucatu possibilitará a oferta de serviços móveis à população de Bariri.

“São 150 vagas para os pacientes que quiserem participar do mutirão e as inscrições serão feitas até o preenchimento das vagas”, diz ela.

Os serviços que serão ofertados na Unidade Móvel de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu são:

– Teste de acuidade visual (exame das letrinhas);

– Exame externo;

– Biomicroscopia que são os exames para detectar catarata, glaucoma, retinopatia diabética entre outras doenças musculares;

– Medida de pressão intraocular, para os pacientes com diagnostico de glaucoma;

– Exame de refração para receita de óculos.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri