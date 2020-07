ESF 4 realiza teste de coronavírus em idosos

Presidente do conselho do idoso, Jota Cardoso realiza o teste rápido para coronavírus – Divulgação

Hoje a equipe de Estratégia de Saúde da Família 4 ‘Aristides Alves Pereira’ (ESF 4), na Vila Santa Helena, realiza campanha de testes rápidos em idosos de Bariri.

Segundo informado, equipe de saúde do município estará aplicando os testes e visitando idosos acamados e cadastrados no ESF 4. A campanha deve se estender posteriormente a outras unidades.

A iniciativa surgiu após solicitação do Conselho Municipal do Idoso junto à diretoria de Saúde. Segundo divulgado, em Bariri estão registrados 6.908 idosos, sendo 1.683 com idade acima de 80 anos.

“O Conselho recomenda principalmente ao idoso a ter a cautela do isolamento social, saindo só em caso de necessidade na rua, o uso de mascaras, evitar aglomerações, não deixar de alimentar, tomar bastante agua, etc. E que ao sentir algum sintoma especifico como gripal e dentro dos sinais informados, procurem a unidade de saúde mais próximas”, informou o presidente do conselho Jota Cardoso.

O Estratégia de Saúde da Família “Aristides Alves Pereira” – ESF 4, está localizado na Avenida Orlando Belluzzo, 700 – na Vila Santa Helena, funciona de segunda a sexta das 7h às 17h. Para mais informações, o telefone é (14) 3662-6696.