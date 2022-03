Covid-19: Bariri registra mais dois óbitos

Homens de 87 anos e 92 anos morreram em decorrência da doença

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (7) registrou mais duas mortes relacionadas à Covid-19 em Bariri.

No dia 5 de março um homem faleceu aos 92 anos; ele residia no centro da cidade.

Outro homem tinha 87 anos e era morador do Jardim Umuarama – o óbito ocorreu no dia 6 de março.

Desde o início da pandemia, Bariri contabilizou 129 óbitos por causa da Covid-19.