Bariri volta a registrar morte por Covid-19

Último óbito havia ocorrido no dia 21 de maio

O boletim epidemiológico desta terça-feira (5) da Diretoria Municipal de Saúde registrou o 133º óbito em decorrência da Covid-19.

Trata-se de uma mulher de 61 anos, sem comorbidades, residente no Jardim Esperança 2, em Bariri. A morte ocorreu na segunda-feira (4).

O último óbito (132) havia sido registrado no dia 21 de maio, sendo informado no boletim de 24 de maio. Na ocasião, morreu em decorrência da Covid-19 mulher de 97 anos, residente no centro de Bariri.