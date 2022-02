Bariri registra mais um óbito por Covid-19

No ano é a segunda morte; desde o início da pandemia são 125 óbitos

O município de Bariri registrou nesta sexta-feira (18) mais um óbito em decorrência da Covid-19.

Trata-se de homem de 92 anos, que morava na Vila Santa Terezinha, cuja morte ocorreu no dia 9 de fevereiro.

Neste ano é o segundo óbito relacionado à pandemia no município. No dia 12 de janeiro faleceu mulher de 79 anos, residente na Vila Americana.

Considerando o período desde o início da pandemia, Bariri contabilizou 125 mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Desde o início do ano até esta sexta-feira (18) Bariri registrou 2.814 testes positivos da Covid-19. Até o fim de 2021 havia 3.997 casos. Agora são 6.811.