Bariri irá adquirir autoclave

A prefeitura de Bariri abriu licitação para adquirir autoclave, equipamento destinado a atender a Diretoria Municipal de Saúde.

A sessão pública está marcada para sexta-feira (8). O valor estimado do aparelho é de R$ 198,1 mil.

Amplamente utilizada em hospitais, laboratórios de pesquisas e demais ambientes onde se faz necessária a total segurança em termos de qualidade sanitária, a autoclave é um aparelho que se caracteriza pela capacidade de esterilização de materiais e utensílios diversos.

Em entrevista à Rádio Serena no sábado (26), a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, explicou que a equipe da Expedição Cirúrgica da USP visitou Bariri e apontou a necessidade da aquisição de um equipamento novo para a realização das cirurgias eletivas no município.

Segundo Marina, a Santa Casa dispõe de uma autoclave, no entanto, é antiga e apresenta problemas constantemente. No dia a dia é preciso encaminhar material para ser esterilizado em outras cidades, como Pederneiras.

Há situações em que cirurgias chegam a ser desmarcadas pela dificuldade em dispor do material cirúrgico pronto para uso. Após a realização das cirurgias pela Expedição da USP, a autoclave poderá permanecer na Santa Casa de Bariri para a esterilização.

Da Redação