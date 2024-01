Supermercado de Jaú registra roubo a mão armada

Terça-feira (9), por volta das 19h50, supermercado de Jaú registrou roubo a mão armada, em ação que durou cerca de cinco minutos.

Segundo a Polícia Militar (PM), cinco homens armados invadiram o estabelecimento, dominaram os operadores de caixas e roubaram o dinheiro.

Não há, ainda, informações do valor levado, no entanto, fontes ligadas à loja disseram que momentos antes, o dinheiro dos caixas havia sido recolhido pela gerência.

A PM teria sido acionada por funcionários da loja. Quando as viaturas chegaram, os homens já haviam fugido, provavelmente em um carro.

As polícias Civil e Militar trabalham na tentativa de identificar e prender os assaltantes. Para tanto, utilizam imagens das câmeras de segurança instaladas no interior da loja que gravaram o crime.

Investigadores da Delegacia de Investigações Gerais da Central de Polícia Judiciária foram mobilizados e em conjunto com a Polícia Militar investigam na tentativa de identificar e prender os ladrões, até agora não identificados.

