RegiãoPM captura foragido em Itaju

Policiais militares da Força Tática de Jaú capturaram por volta das 19h30 de terça-feira (25), no município de Itaju, foragido do sistema prisional. O fato ocorreu na Rua Plebiscito.

Os policiais estavam cientes de que um homem havia se evadido do sistema prisional por crime de homicídio e ocultação de cadáver, crime que repercutiu na época em Bariri devido à crueldade do delito.

Isso porque a vítima era homossexual e teve seu cadáver ocultado em uma escola infantil.

Ainda, em data posterior, tentou matar outra pessoa, desferindo golpes de madeira.

Os PMs se deslocaram até Itaju e localizaram o foragido, que foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou preso à disposição da Justiça.