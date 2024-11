Região: Itaju recebe selo Sebrae de referência em atendimento

Itaju foi uma das 12 cidades entre as 39 atendidas pelo escritório regional do Sebrae Bauru a receber o “Selo Referência em Atendimento”, uma premiação que reconhece a excelência no serviço prestado pela Sala do Empreendedor no município.

Além de Itaju, apenas Bariri, Barra Bonita, Cafelândia, Dois Córregos, Iacanga, Lençóis Paulista, Lins, Macatuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras e Piratininga conquistaram do selo.

“É uma certificação do Sebrae que premia municípios que se destacaram na promoção de um ambiente favorável aos empreendedores, proporcionando serviços eficientes e acessíveis por meio das Salas do Empreendedor” explica Ana Paula Trovarelli, agente Sebrae Aqui em Itaju.

“Esta certificação coloca nosso município como um exemplo inspirador para outros municípios que buscam promover um ambiente favorável aos negócios e ao empreendedorismo e é resultado do trabalho árduo e dedicado de toda nossa equipe”, afirmou o prefeito Jerri de Souza Neiva

A avaliação levou em conta o atendimento, as ações desenvolvidas e, claro, as instalações do Sebrae Aqui em Itaju. A premiação será em São Paulo no dia 16 de dezembro.