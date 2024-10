Região: Ciclistas pedalam em alusão ao Outubro Rosa

Um grupo de ciclistas de Bariri participou no domingo (27) de passeio até o município de Itaju em alusão ao Outubro Rosa, campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo do útero.

A Prefeitura de Itaju, por meio do Setor de Esportes, ofereceu o suporte necessário para a realização do evento.

As ciclistas levaram brindes para sorteios e, como é tradição, fizeram o tradicional laço rosa. Essa foi a quinta edição do evento.