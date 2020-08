Padre Daniel toma posse em paróquia de Ibitinga

Dia 23 de agosto, domingo, Padre Daniel Antonio do Carmo toma posse na Paróquia Imaculada Conceição de Ibitinga. A celebração ocorre a partir das 18h30 e será campal. Devido à pandemia de Covid-19, é obrigatório o uso de máscaras e haverá medidas sanitárias de proteção e prevenção.

Padre Daniel teve rápida passagem de quatro meses na Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, e logo foi transferido para a da Paróquia Santo Antônio de Pádua, na cidade de Gavião Peixoto.

Apesar do pouco tempo, criou laços com a comunidade local, com celebrações vibrantes e com incrível talento musical, em especial durante missas, casamentos e louvores. Antes de Bariri, padre Daniel atuou na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus de Jaú.

O novo pároco de Ibitinga escolheu como tema da posse canônica: “Completo em minha carne o que faltou à Paixão de Cristo” (Cl 1,2-4).

Padre Daniel esteve por quatro meses à frente da Paróquia do Santuário; agora será pároco em Ibitinga – Divulgação