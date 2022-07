Missa reúne mais de seis mil fiéis católicos

O Ginásio Castelo Branco de Araraquara, o “Gigantão”, sediou neste domingo (24) a Missa da Unidade, promovida pela Diocese de São Carlos.

Com o tema: “Eis me aqui, envia a me” e presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, a celebração contou com a participação de mais de 6 mil fiéis, representantes das comunidades católicas presentes nos 29 municípios e 13 distritos que compõe a Diocese de São Carlos.

De Bariri participaram padres, diáconos e grupo de paroquianos, com exceção do padre Leandro Pimentel, do Santuário, que obteve autorização para manter a Festa de São Cristóvão.

Segundo a Diocese, a missa da unidade marca a aproximação das lideranças, agentes e fiéis junto ao bispo diocesano para que se tenha maior consciência sobre o compromisso com a defesa e a promoção da vida humana.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Diocese de São Carlos