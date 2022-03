Itaju promove oficina de ovos de chocolates

O Fundo Social de Solidariedade de Itaju, em parceria com o Sebrae e Senai, promoveu nesta semana, uma oficina para produção de ovos de chocolate e bombons. O curso foi realizado na sede do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e oferecido gratuitamente com a participação de 17 pessoas. Os participantes receberam instruções de como preparar e manusear os chocolates, confeccionar bombons e montar ovos de Páscoa. O objetivo foi possibilitar a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento da renda doméstica com a comercialização desses produtos produzidos pelas participantes da oficina. Todos os produtos disponibilizados para o curso foram oferecidos pela parceria município, Sebrae e Senai. A prefeitura municipal agradece a parceria que permitiu a realização dessa oficina com muito sucesso.