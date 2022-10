Itaju conquista nova máquina retroescavadeira

O município de Itaju recebeu um novo veículo para reforçar sua frota de maquinários. Ele foi enviado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através do Programa Nova Frota, que já beneficiou o município com outros equipamentos, veículos e maquinários.

A nova máquina será utilizada pelo município nos serviços públicos, tanto urbanos quanto rurais. A retroescavadeira chegou ao município nessa semana.

“Estamos com nossa frota tanto de veículos quanto de maquinários praticamente renovada graças ao trabalho realizado pelo governador Rodrigo Garcia e do deputado estadual e ex-secretário da Agricultura e Abastecimento Itamar Borges”, lembrou o prefeito Jerri de Souza Neiva.